Biostar рекламирует GeForce GT 730, о которой уже все давно забыли

Biostar продолжает продавать GeForce GT 730 в 2026 году — видеокарту на архитектуре Nvidia Kepler. И не просто продавать — компания рекламирует устройство в своих соцсетях. Правда, компания уже не позиционирует ускоритель как игровой, вместо этого GT 730 предлагают для диспетчерских, промышленных компьютеров, систем автоматизации и других задач, где требуется подключить сразу несколько мониторов.

Речь идет о модели Biostar VN7313TG46. Она оснащена GPU с 384 ядрами CUDA и частотой 902 МГц. Объем памяти DDR3 составляет 4 ГБ, разрядность шины — 64 бита. Видеокарта устанавливается в слот PCIe 2.0 x8 и работает без дополнительного питания.

Главная особенность GT 730 сегодня — вовсе не производительность, а количество видеовыходов: VN7313TG46 имеет сразу четыре HDMI 2.0b. Biostar предлагает использовать карту для цифровых вывесок, промышленной автоматизации, систем видеонаблюдения и т.д. Для таких задач мощная видеокарта обычно не нужна. Гораздо важнее возможность вывести изображение на несколько экранов, небольшое энергопотребление и простая конструкция. Поэтому старая GT 730 до сих пор может находить применение там, где ее возможностей достаточно.

Интересно, что VN7313TG46 появилась не в 2026 году — модель прописалась в каталоге Biostar в 2024 году. Однако компания продолжает ее выпускать и сейчас снова продвигает в социальных сетях. Более того, у Biostar есть четыре модели GT 730. Одна из них, VN7315THX6, на сайте производителя даже отмечена как новинка. Хотя релиз GeForce GT 730 состоялся 12 лет назад.