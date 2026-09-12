Полив газона по карте и синхронизация с роботом-косилкой. Mova показала дождеватели F10 и NexLawn O1 на IFA 2026

F10 умеет запускать полив после стрижки газона, а O1 рассчитан на участки площадью до 500 м²

На выставке IFA 2026 в Берлине Mova (бренд группы Dreame) продемонстрировал две новые системы автоматического полива газона — Mova F10 и NexLawn O1. Обе используют карту участка для направленного орошения, но отличаются набором возможностей. Более ранних публичных анонсов именно этих двух моделей обнаружить не удалось, поэтому, вероятно, на IFA состоялся их первый публичный показ.

Дождеватель Mova F10 получил распылительную головку «3-в-1», предназначенную для разных сценариев полива. Система умеет строить карту участка и поддерживает разделение территории на несколько зон, для каждой из которых можно организовать орошение по отдельным правилам.

Одна из необычных функций F10 — синхронизация с роботом-газонокосилкой. Дождеватель может использовать данные косилки и запускать полив после завершения стрижки. Таким образом, две операции по уходу за газоном можно объединить в последовательный автоматизированный сценарий.

F10 выполнен в беспроводном исполнении, поэтому для его установки не требуется прокладывать электрический кабель по участку.

Второй новинкой стал NexLawn O1. Для O1 заявлена площадь орошения до 500 м² и максимальный радиус 13 м. Модель тоже использует карту газона для прицельного полива. Система регулирует орошение с учётом границ участка, что должно сокращать расход воды на дорожки и другие территории, которые поливать не требуется.

Для разных задач предусмотрены две сменные распылительные головки. Их, как заявлено, можно менять без инструментов. Кроме того, производитель обещает быструю установку и синхронизацию карты одним действием.

В O1 предусмотрена система обнаружения дождя: при выпадении осадков устройство может отказаться от дополнительного орошения, чтобы не расходовать воду и не переувлажнять газон.

Цены и сроки начала продаж Mova F10 и NexLawn O1 пока не объявлены.