В мотором Bosch, тяговой батареей Bosch и экраном Bosch. Представлен электровелосипед Trek Inbound+, он весит всего 18,5 кг

Trek представил в Европе новый городской электровелосипед Inbound+. Модель получила электропривод Bosch, ременную передачу (Gates Sidetrack) вместо традиционной цепи и два варианта тяговых батарей. Цены начинаются с 2100 евро.

Inbound+ предлагается с двумя типами алюминиевой рамы — классической и с заниженной верхней трубой для более удобной посадки. Масса велосипеда составляет 18,4 кг, максимально допустимая нагрузка достигает 136 кг.

За помощь при педалировании отвечает 250-ваттный двигатель Bosch Hub Line с максимальным крутящим моментом 85 Н·м. В соответствии с европейскими требованиями электромотор помогает велосипедисту при движении со скоростью до 25 км/ч.

На выбор предусмотрены аккумуляторы Bosch PowerTube емкостью 360 и 600 Вт·ч, запас хода, соответственно, 50 и 85 км.

Inbound+ получил жесткую алюминиевую вилку и покрышки Bontrager Giron Comp, тормоза — дисковые гидравлические.

На руле установлен дисплей Bosch Purion, отображающий скорость, заряд аккумулятора и другую информацию о поездке. В штатное оснащение также вошли фара, фонарь, крылья и крепление SP Connect для смартфона или совместимых аксессуаров.