Матрешка на скорости 3675 км/ч: Hermeus представила Ramjet-X — гиперзвуковую испытательную платформу с прямоточным воздушно-реактивным двигателем

Американская Hermeus представила Ramjet-X — одноразовый высокоскоростной летательный аппарат с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Запускать его планируют с многоразового беспилотника Quarterhorse, который сначала поднимет аппарат на высоту и разгонит примерно до М=3. После отделения Ramjet-X включит собственный ПВРД, а Quarterhorse вернется на базу для повторного использования.

Такая схема нужна из-за особенностей ПВРД: с нулевой скорости такой двигатель работать эффективно не может, поэтому ему требуется предварительный разгон. Обычно для этого используют другой двигатель или одноразовый ускоритель. Hermeus предлагает заменить их многоразовым беспилотником, что должно снизить стоимость и упростить проведение скоростных испытаний.

Ramjet-X создается прежде всего как испытательная платформа. Hermeus собирается предоставлять ее заказчикам в формате Flight Test as a Service — «летные испытания как услуга». На аппарат можно будет устанавливать различное экспериментальное оборудование: датчики, системы связи, вычислительные комплексы, автономные системы, новые материалы и элементы перспективных двигателей.

Двигатель Ramjet-X уже проходит наземные огневые испытания на комплексе HEAT во Флориде. Полноценные интегрированные испытания аппарата планируется начать в 2027 году. Его размеры, масса, максимальная скорость и продолжительность полета пока не раскрываются.

Параллельно Hermeus продолжает испытания многоразового Quarterhorse. В мае версия Mk 2.1 достигла скорости 1,21 Маха (примерно 1480 км), а следующий вариант Mk 2.3 должен стать первым аппаратом семейства, способным разгоняться до 3 Маха (3675 км/ч). Именно такая скорость необходима для воздушного запуска Ramjet-X.

По концепции проект напоминает американскую систему D-21 времен холодной войны, которую запускали с переоборудованного самолета M-21. Однако Hermeus предлагает использовать похожую схему уже не для разведки, а для регулярных коммерческих испытаний перспективных технологий на высоких скоростях.