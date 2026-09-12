Европа создаёт собственный многоразовый космоплан — Vortex-S сможет вывозить на орбиту 2 тонны грузов и возвращать их обратно

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил государственную поддержку многоразового космоплана Vortex-S, который разрабатывает Dassault Aviation. Проект постепенно превращается из чисто французской системы в общеевропейскую: к нему уже подключились компании из нескольких стран, а одним из крупнейших партнеров может стать Thales Alenia Space.

Vortex-S — грузовая версия семейства многоразовых орбитальных аппаратов Vortex. Сейчас над проектом работают около 100 инженеров. Космоплан сможет доставлять на орбиту и возвращать на Землю до 2 тонн груза (это немногим меньше грузовых возможностей российских космических транспортников «Прогресс МС», которые снабжают МКС), а также стыковаться с орбитальными станциями.

До первого полноценного орбитального полета проекту еще далеко. В 2028 году Dassault планирует провести суборбитальный демонстрационный полет, который должен проверить технологии возвращения аппарата в плотные слои атмосферы.

Vortex-S уже получил 40 млн евро по французской государственной программе France 2030. Параллельно Dassault разрабатывает военную версию Vortex-D — в 2025 году компания заключила с Генеральной дирекцией по вооружениям Франции соглашение о создании ее демонстратора.

При этом Dassault рассчитывает сделать Vortex европейским проектом. Одним из главных партнеров стала немецкая OHB, которая отвечает за заднюю секцию космоплана. В ней разместят двигатели, энергосистемы и оборудование, необходимое для работы аппарата в космосе. Dassault и OHB планируют совместно предложить Vortex-S Европейскому космическому агентству.

В проекте также участвуют компании из Швейцарии, Люксембурга, Испании, Португалии и Бельгии. К консорциуму может присоединиться Thales Alenia Space — совместное предприятие французской Thales и итальянской Leonardo. Если переговоры завершатся успешно, у проекта появится промышленная база сразу во Франции, Германии и Италии.

Dassault рассчитывает, что расширение консорциума поможет привлечь дополнительную государственную поддержку и превратить Vortex-S из национальной разработки в общеевропейскую многоразовую транспортную систему для работы на орбите.