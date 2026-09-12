Самолеты Airbus A330 получат «акулью кожу» — Lufthansa начала финальные испытания необычного покрытия

Lufthansa Technik начала финальный этап сертификации покрытия AeroSHARK — так называемая «акулья кожа» — для самолетов семейства Airbus A330ceo. Первым лайнером, который пройдет испытания, стал Airbus A330-300 авиакомпании Discover Airlines. На нем проверят эффективность и безопасность технологии перед получением дополнительной сертификации EASA.

AeroSHARK — это специальная пленка с микроскопическим рельефом, имитирующим кожу акулы. На ее поверхности расположены продольные риблеты высотой около 50 микрометров, ориентированные по направлению воздушного потока. Покрытие наносится на фюзеляж и мотогондолы и должно уменьшать аэродинамическое сопротивление самолета.

По оценке Lufthansa Technik, нынешняя версия AeroSHARK позволяет примерно на 1% снизить расход топлива и связанные с ним выбросы CO₂ за рейс. Испытательный A330-300 проходит проверки на предприятии Elbe Flugzeugwerke в Дрездене. Специалисты сравнивают характеристики самолета до и после нанесения покрытия, для этого проводят наземные и летные испытания.

AeroSHARK уже используется на пассажирских самолетах. К августу 2026 года покрытие установили на 22 лайнерах Lufthansa Group. По данным компании, вместе они экономят около 19 тонн авиационного топлива в сутки, что позволяет сокращать выбросы CO₂ примерно на 60 тонн ежедневно.

Lufthansa Technik собирается увеличить эффект технологии и разрабатывает новую версию AeroSHARK. Ее планируют наносить не только на фюзеляж и мотогондолы, но также на крыло и вертикальное оперение Airbus A330.

Увеличение площади покрытия может примерно вдвое повысить экономию топлива и сокращение выбросов. Таким образом, улучшить характеристики уже эксплуатируемых самолетов предлагают без серьезной переделки конструкции — достаточно покрыть их поверхность микроскопическим рельефом, подсмотренным у акулы.