Antora придумала батарею без лития: электричество превращается в жар и хранится в углероде

Американские GrafTech International и Antora Energy договорились совместно развивать производство углеродных материалов для тепловых аккумуляторов. В отличие от литиевых батарей, системы Antora хранят электроэнергию в виде высокой температуры внутри теплоизолированных блоков твердого углерода.

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Производство материалов планируется развивать на заводе GrafTech в Сент-Мэрисе, штат Пенсильвания. В рамках проекта компания уже возобновила работу восьми печей обжига, значительная часть мощности которых будет использоваться для нужд Antora. Параллельно компании набирают сотрудников для производства и обработки материалов, а также обслуживания оборудования.

Принцип работы тепловой батареи достаточно прост. Когда электричество дешевое или в энергосистеме образуется избыток энергии, ее используют для нагрева углеродных блоков. Теплоизоляция позволяет сохранять накопленную энергию, а затем передавать ее непосредственно промышленному потребителю или преобразовывать обратно в электричество.

Для промышленности первый вариант особенно интересен. Antora рассчитывает устанавливать свои системы на химических и металлургических предприятиях, пищевых производствах и других заводах, которым постоянно требуется большое количество тепла. Технология также предназначена для энергосистем и дата-центров, где необходимо стабильное круглосуточное энергоснабжение.

Углеродные блоки и теплоизоляционные материалы производятся из сравнительно недорогого сырья. Например, нефтяного кокса. Сырье проходит высокотемпературную обработку в промышленных печах. Такой подход позволяет Antora меньше зависеть от критически важных минералов, которые используются в некоторых электрохимических аккумуляторах.

Для GrafTech сотрудничество открывает новый рынок для накопленного опыта в производстве углеродных и графитовых материалов. Antora, в свою очередь, получает американскую цепочку поставок, необходимую для масштабирования производства тепловых аккумуляторов.

Технология уже вышла за пределы лаборатории. В мае Antora сообщила о запуске проекта Big Stone в Южной Дакоте, который обеспечивает энергией предприятие производителя биотоплива POET. В июле компания привлекла $550 млн инвестиций на дальнейшее развитие технологии.

Еще одним преимуществом Antora считает модульную конструкцию аккумуляторов. Их можно производить на заводе, а затем доставлять и устанавливать непосредственно у заказчика. Это позволяет быстрее наращивать мощности по сравнению с крупными энергетическими объектами, строительство которых может занимать несколько лет.

Пока GrafTech и Antora заключили только меморандум о взаимопонимании. Конкретные объемы производства и поставок углеродных материалов, а также другие условия сотрудничества будут определены в последующих соглашениях.