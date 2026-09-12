Одноклассник Toyota Alphard с акцентом на комфорте пассажиров и заменой батареи за 90 секунд. Представлен минивэн SAIC Maxus 9 2027

Электрическая силовая установка выдает 245 л.с. и позволяет проехать 560 км на одной зарядке

Компания SAIC Maxus представила в Китае Maxus 9 2027 — просторный электрический минивэн с запасом хода до 560 км. Главной особенностью новинки стала система автоматической замены тяговой батареи: полностью разряженный аккумулятор можно заменить на заряженный примерно за 90 секунд. Рекомендованная цена автомобиля начинается с 290 тыс. юаней (примерно 3,8 млн рублей), но на старте его можно приобрести за 240 тыс. юаней (3,1 млн рублей).

Maxus 9 2027 получил обновленный экстерьер с крупной решеткой Starry Sky и матричными светодиодными фарами. По бокам установлены электрические сдвижные двери, а на колесах — 20-дюймовые диски. Габариты минивэна — 5270 х 2000 х 1840 мм, колесная база — 3200 мм.

В салоне установлен блок из трех экранов, особое внимание уделено комфорту пассажиров. Здесь есть двухсекционная панорамная крыша, солнцезащитные шторки второго ряда, тонированные задние стекла, складные столики, розетка на 220 В и аудиосистема JBL с 12 динамиками.

Кресла второго ряда оснащены электрическими регулировками, подогревом, вентиляцией, массажем, выдвижными опорами для ног и режимом «нулевой гравитации». Расстояние между креслами составляет 231 мм. Сиденья третьего ряда можно перемещать на 510 мм.

В стандартное оснащение входят семь подушек безопасности, комплекс водительских ассистентов второго уровня, система стабилизации Bosch ESP 9.3 и камеры кругового обзора. Салонное зеркало имеет функцию автоматического затемнения.

Единственный двигатель — синхронный с постоянными магнитами, мощность составляет 245 л.с. Энергию запасает батарея CATL емкостью 90 кВт·ч. Заявленный запас хода достигает 560 км по циклу CLTC.

Заряжать минивэн можно обычным способом или менять аккумулятор целиком. При подключении к быстрой зарядной станции батарея заряжается с 30 до 80% примерно за 30 минут. Система QUICK CLICK от SAIC позволяет вместо этого заменить разряженный аккумулятор на заряженный примерно за полторы минуты.

Одновременно SAIC представила бизнес-версию Maxus 9 2027 с гибридной системой. Она оснащается батареей CATL Tianxing емкостью 50 кВт·ч и способна проехать до 312 км только на электротяге. Максимальный запас хода достигает 1260 км.

Бизнес-версия также получила электрические сдвижные двери, 17-дюймовый экран для задних пассажиров и встроенный холодильник объемом 18 литров.