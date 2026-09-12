Ракету хотят заставить работать на детонационных волнах — Venus Aerospace открыла новый испытательный стенд

Venus Aerospace открыла на космодроме Houston Spaceport в Техасе новый испытательный стенд для вращающегося детонационного ракетного двигателя. Площадка рассчитана на более продолжительные огневые испытания и работу с большей тягой, что позволит постепенно приближать режимы работы двигателя к условиям реального полета.

Возможности нового стенда компания продемонстрировала 10 сентября во время огневого запуска двигателя. Теперь инфраструктура станет одним из основных инструментов Venus Aerospace для дальнейшей доводки силовой установки.

Вращающийся детонационный двигатель отличается от традиционных ракетных установок способом сжигания топлива. Вместо обычного непрерывного горения в камере распространяются быстро движущиеся детонационные волны. Такой принцип считается перспективным способом повысить эффективность ракетных двигателей.

Однако сама работоспособность технологии еще не означает ее готовности к эксплуатации. Инженерам необходимо доказать, что двигатель способен стабильно работать в течение продолжительного времени, развивать требуемую тягу и выдерживать экстремальные тепловые и механические нагрузки.

Именно поэтому Venus Aerospace расширяет наземную испытательную инфраструктуру. Более длительные включения позволяют выявлять проблемы, которые могут не проявиться во время коротких запусков, а также получать больше данных о характеристиках двигателя и долговечности его компонентов.

Первое испытание технологии в воздухе компания провела в мае 2025 года. Тогда Venus заявила о создании первого в мире вращающегося детонационного ракетного двигателя высокой тяги, пригодного для летных испытаний.

Теперь компании предстоит превратить экспериментальную установку в полноценную силовую систему для реальных миссий. В ходе следующих наземных испытаний продолжительность работы и нагрузки будут постепенно увеличиваться, после чего двигатель снова планируют испытать в полете.

Строительство комплекса поддержали власти Техаса и Texas Space Commission через фонд Space Exploration and Aeronautics Research Fund. По данным Venus Aerospace, новый испытательный стенд удалось построить в запланированные сроки и уложиться в предусмотренный бюджет.

Параллельно компания продолжает финансировать разработку двигателя. В 2026 году Venus Aerospace привлекла $91 млн инвестиций.

Новый стенд должен ускорить доводку технологии. После показательного запуска 10 сентября Venus Aerospace перейдет к более продолжительным испытаниям, которые должны показать, способна ли вращающаяся детонационная технология выйти за пределы экспериментальных запусков и стать основой для практических ракетных двигателей.