UBtech открыла огромный завод, на котором роботы будут производить роботов — 10 тысяч гуманоидов в год

Китайская компания UBtech запустила в Лючжоу «суперфабрику» для массового производства человекоподобных роботов. Предприятие рассчитано на выпуск более 10 тыс. машин в год — новый гуманоид будет сходить с конвейера примерно каждые 10 минут.

UBtech называет площадку первой в мире интеллектуальной фабрикой такого масштаба, специализирующейся именно на промышленных гуманоидах. Один из главных принципов производства — «роботы производят роботов»: автоматизированные системы непосредственно участвуют в сборке других роботизированных машин.

Производство построено на цифровом моделировании и централизованной системе управления, которая планирует и распределяет операции по всей фабрике. Для создания площадки UBtech сотрудничала с Siemens. Компании разработали цифровую производственную систему с учетом особенностей гуманоидов: большого количества компонентов, сложной логистики между этапами сборки, высокой точности операций и необходимости быстро модернизировать выпускаемые модели.

Одним из основных продуктов фабрики станет Walker S2 — полноразмерный промышленный гуманоид ростом 1,76 метра. Он имеет антропоморфную конструкцию с 52 степенями свободы, бионические руки и роботизированные кисти четвертого поколения.

Размеры кистей приближены к человеческим, а заявленная точность их движений составляет менее одного миллиметра. Ресурс конструкции проверяли более чем на 80 тыс. рабочих циклов. Walker S2 способен переносить груз массой до 15 кг и работать руками на высоте от пола до 1,8 метра.

Для ориентации в пространстве робот использует стереоскопическое машинное зрение на основе двух обычных RGB-камер. Система позволяет оценивать глубину пространства и адаптироваться к меняющейся обстановке на производстве.

За интеллектуальные функции отвечают система BrainNet 2.0 и промышленный ИИ-агент Co-Agent. Они позволяют роботу понимать поставленную задачу, самостоятельно составлять последовательность действий, выбирать необходимые инструменты и реагировать на непредвиденные ситуации. В систему входят мультимодальные модели, алгоритмы физического взаимодействия и модели отдельных навыков.

Walker S2 рассчитан и на выполнение физически сложных операций. Усиленный поясничный привод и алгоритмы динамического равновесия позволяют ему наклоняться к полу, глубоко приседать, поворачивать корпус и дотягиваться до удаленных предметов.

Главная особенность Walker S2 — способность самостоятельно менять аккумуляторы. Робот использует два источника питания со стандартизированными съемными батарейными блоками. Манипулируя ими обеими руками, он может извлечь разряженную батарею, установить заряженную и продолжить работу без помощи человека.

Благодаря этому UBtech рассчитывает использовать Walker S2 круглосуточно: вместо длительной остановки для зарядки робот самостоятельно меняет аккумулятор и возвращается к выполнению задач.