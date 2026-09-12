Иран использовал американский ИИ Claude для поиска целей среди американских военных и разработки гиперзвукового оружия

Anthropic сообщила о серии случаев, когда связанные с Ираном структуры и хуситы использовали Claude для военной разведки, разработки программного обеспечения для оружия и массового наблюдения. Подробности компания привела в отчете об угрозах за сентябрь 2026 года. После расследований Anthropic заблокировала связанные аккаунты и усилила системы обнаружения подозрительной активности.

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В одном из наиболее серьезных эпизодов связанный с Ираном пользователь применял Claude для сбора и анализа открытой информации о военно-морских силах США на Ближнем Востоке. В работу попадали идентификаторы кораблей и самолетов, коммерческие спутниковые снимки и данные о перемещениях американских сил. Модель также использовали для извлечения имен американских военнослужащих из подписей к опубликованным военным фотографиям и анализа известных уязвимостей коммуникационного оборудования. По оценке Anthropic, собранные сведения должны были использоваться для подготовки разведывательной информации и рекомендаций для выбора военных целей.

Другой случай компания связала с группой на севере Йемена, контролируемом хуситами. Claude Code применялся сразу в трех проектах ракетного вооружения, включая управляемую ракету, многоступенчатую баллистическую систему с предполагаемой дальностью более 2000 км и семейство R2000 с вариантом гиперзвукового планирующего аппарата.

В этих проектах ИИ использовали прежде всего как инженерный инструмент — для написания и проверки программного обеспечения, моделирования и решения задач, связанных с системами управления. Anthropic утверждает, что несколько одновременно работающих экземпляров Claude фактически выполняли часть работы, для которой в обычных условиях потребовалась бы целая команда программистов и инженеров.

Еще одно направление связано с внутренним наблюдением. Подразделение, которое Anthropic связывает с иранскими силовыми структурами, за год использовало Claude для анализа 155 216 публикаций в X и составления профилей 6388 представителей оппозиции.

В другом эпизоде ИИ применялся при создании инструментов цифрового отслеживания пользователей. В частности, Anthropic упоминает расширение для Firefox, предназначенное для массового сбора идентификационной информации из социальных сетей.

По итогам расследований компания заблокировала 16 учетных записей Claude, которые связала с иранскими военизированными и силовыми структурами. Anthropic также заявила о внедрении новых механизмов обнаружения подозрительной активности и передаче информации государственным органам.