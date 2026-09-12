Начальник таможни США доставал из государственных компьютеров процессоры Core i7 и менял их на Pentium, а дорогое «железо» продавал

ФБР арестовало сотрудника Таможенно-пограничной службы США Терри «Цзяцзя» Лю, занимавшего руководящую должность в городе Кале, штат Мэн. Его обвиняют в краже и повреждении государственного имущества: по версии следствия, он извлекал дорогие комплектующие из компьютеров Министерства внутренней безопасности (заменял их дешевыми), а затем монетизировал через программу trade-in магазина Newegg.

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Следствие установило, что вмешательству подверглись как минимум 46 компьютеров на трех пограничных объектах в штате Мэн. В 39 системах были заменены процессоры, в шести — модули оперативной памяти, еще в восьми — накопители. Некоторые компьютеры лишились сразу нескольких компонентов.

Главной целью, по данным ФБР, были процессоры Intel Core i7 14-го поколения семейства Raptor Lake Refresh. Вместо них Лю устанавливал значительно более дешевые CPU, вплоть до Intel Pentium. В отдельных случаях компьютеры просто лишались части оперативной памяти.

Хотя Лю занимался IT-поддержкой, он не имел права самостоятельно менять конфигурацию государственной техники. Более того, руководитель объекта ранее письменно запретил ему перемещать компьютеры и комплектующие.

Следователи зафиксировали подмену деталей с помощью скрытых камер. По их версии, Лю проводил замену компонентов во время ночных смен в учебном помещении, где риск быть замеченным был минимальным.

Похищенные процессоры он продавал необычным способом. Вместо объявлений на том же eBay Лю пользовался официальной программой trade-in от Newegg, которая выплачивала около $200–210 за каждый подходящий процессор. Следствие утверждает, что с мая 2025 года по июль 2026 года он 16 раз сдал таким образом процессоры Core i7.

Во время допроса Лю признал, что менял комплектующие в государственных компьютерах и отправлял снятые детали в trade-in. Сначала он утверждал, что пытался решить проблему долгого ремонта техники и повысить ее производительность, однако позже признал, что после таких замен компьютеры, наоборот, работали хуже.

По оценке следствия, восстановление всех компьютеров до исходной конфигурации обойдется примерно в $20 460. Если же 46 затронутых систем придется полностью заменить аналогичными новыми компьютерами, расходы могут достигнуть $105 800, не считая затрат на их настройку для работы в государственной инфраструктуре.