Совершенно новый Skoda Karoq на подходе — кроссовер впервые станет подключаемым гибридом

Skoda все-таки решила выпустить второе поколение кроссовера Karoq, хотя изначально прямого преемника у модели не планировалось. Новинку представят в следующем году, а на рынок она выйдет или под конец 2027 года, или уже в 2028 году. Одним из главных технических новшеств станет подзаряжаемая гибридная силовая установка.

Первый Karoq появился в 2017 году. На фоне перехода Skoda на электромобили компания рассчитывала постепенно заменить его электрическим Elroq примерно такого же размера. Однако полностью вытеснить обычный кроссовер электромобилю не удалось, несмотря на высокие продажи.

В итоге глава Skoda Клаус Целлмер одобрил разработку нового Karoq. Второе поколение сохранит платформу MQB, но получит серьезные изменения. При этом Skoda намерена оставить модель примерно в том же ценовом сегменте, предложив больше оснащения за те же деньги.

Существенно изменится и гамма силовых установок. Сейчас Karoq доступен с чисто бензиновыми моторами и системами типа «мягкий» гибрид с 48-вольтовой надстройкой, но машина нового поколения впервые получит полноценную подключаемую гибридную систему — с зарядкой от розетки.

По словам Целлмера, силовые установки нового Karoq будут во многом похожи на те, что используются у более крупного Skoda Kodiaq. Глава компании отдельно отметил высокий спрос на подзаряжаемые гибриды и назвал запас хода более 100 км на электричестве подходящим показателем для будущего Karoq.

Подзаряжаемый гибрид заодно поможет Skoda отличить Karoq от родственного Volkswagen T-Roc нового поколения. Автомобили разделят одну платформу и будут близки по позиционированию, но наличие подключаемой гибридной версии станет одним из преимуществ модели Skoda.

При этом от электрического Elroq компания отказываться не собирается. По словам Целлмера, модель уже стала вторым по объёму продаж электромобилем Skoda в Европе. Skoda рассчитывала, что Elroq полностью займет место Karoq, однако продажи показали, что покупателям по-прежнему нужны оба варианта.