В Россию из Японии начали ввозить машины с левым рулем — они на треть дешевле, чем аналоги из Южной Кореи

Японский леворульный Mercedes-Benz G 400d обойдется в 13 млн рублей — на 6–7 млн рублей дешевле, чем аналогичная машина из Южной Кореи

В Россию из Японии стали возить машины из Японии с левым рулем. Как сообщает Autonews, некоторые премиальные модели из Японии можно привезти в Россию заметно дешевле, чем из Южной Кореи. Участники рынка отмечают, что таких предложений становится больше.

В основном на японских аукционах встречаются дорогие европейские и американские автомобили. Среди них есть леворульные Mercedes-Benz GLS и G-Class, а также модели других премиальных марок. Часть таких машин изначально продавалась для японского рынка, другие владельцы сами привезли авто из-за границы.

Левый руль для Японии — редкость, и некоторые местные покупатели воспринимают его как признак статуса. Однако на вторичном рынке спрос на такие автомобили ограничен. В результате их цена иногда оказывается ниже, чем у аналогичных машин на рынках стран с левосторонним рулем.

Например, дизельный Mercedes-Benz G 400d с учетом покупки и доставки в Россию может обойтись примерно в 13 млн рублей. Это ориентировочно на треть дешевле сопоставимого автомобиля с другого рынка. По сравнению с Южной Кореей разница в отдельных случаях достигает 6–7 млн рублей.

Для Mercedes-Benz и Lamborghini экономия относительно корейского рынка обычно составляет около 1–2 млн рублей. При этом итоговая стоимость зависит от состояния автомобиля, пробега, комплектации, курса валют и того, за какую сумму машину удастся купить на аукционе.

С недорогими автомобилями ситуация обратная. Специалисты считают, что специально искать в Японии бюджетную машину с левым рулем практически бессмысленно. Местные покупатели в основном предпочитают праворульные версии, поэтому леворульные автомобили сосредоточены преимущественно в премиальном сегменте.

Сам процесс покупки не отличается от обычного импорта машины с японского аукциона. Покупатель указывает бюджет, модель, цвет, комплектацию и максимальный пробег, после чего посредник подбирает подходящие лоты. После выбора автомобиля делается ставка, а в случае победы оплачиваются машина и ее доставка.

Срок перевозки зависит в том числе от экспортных ограничений Японии. Автомобиль, который можно отправить в Россию напрямую, добирается до Владивостока примерно за месяц.

С машинами, попадающими под ограничения, логистика сложнее. Например, автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра приходится перевозить через третьи страны: сначала отправлять в Южную Корею, а затем во Владивосток. Для премиального автомобиля с крупным двигателем такая схема может занять около двух месяцев.

После прибытия во Владивосток потребуется еще время на оформление и доставку по России. Перевозка автовозом до центральных регионов занимает примерно две недели.