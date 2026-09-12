Более 2 млн атмосфер и 1500 °C: ученые открыли новую форму горячего льда, который, предположительно, скрыт в недрах Урана и Нептуна

Ученые впервые обнаружили новую кристаллическую структуру суперионного льда — необычного состояния воды, которое, предположительно, существует глубоко внутри Урана и Нептуна. Открытие поможет точнее понять строение этих планет и процессы, связанные с их необычными магнитными полями.

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Суперионный лед совсем не похож на обычный лед. При огромном давлении и высокой температуре атомы кислорода образуют твердую кристаллическую решетку, а ядра водорода могут свободно перемещаться внутри нее. Поэтому вещество одновременно обладает свойствами твердого тела и жидкости и хорошо проводит электрический ток.

Чтобы получить суперионный лед в лаборатории, группа под руководством Алексиса Форестье из французского Комиссариата по альтернативной и атомной энергетике поместила микроскопические образцы воды между двумя алмазами. Такая установка позволила создать давление до 230 ГПа — более чем в два миллиона раз выше атмосферного давления на Земле. Образцы одновременно нагревали лазерами до температуры выше 1800 К — примерно 1527 °C.

Получившееся вещество исследовали с помощью рентгеновского излучения на Европейском центре синхротронного излучения. Оказалось, что при давлении выше 200 ГПа и температуре около 1800 К атомы кислорода выстраиваются в гексагональную плотноупакованную решетку.

Ранее считалось, что в таких условиях суперионный лед имеет другую структуру — гранецентрированную кубическую. Новые эксперименты показали, что при дальнейшем повышении давления вещество перестраивается и переходит из кубической фазы в гексагональную.

Это важно для изучения Урана и Нептуна. Предполагается, что значительная часть глубоких слоев этих планет может находиться в суперионном состоянии. При этом разные кристаллические структуры обладают разными электрическими и механическими свойствами, поэтому переход между ними способен влиять на процессы, происходящие внутри планет.

Особый интерес представляет влияние суперионного льда на магнитные поля Урана и Нептуна. Они сильно отличаются от земного и имеют необычную геометрию. Поскольку суперионный лед хорошо проводит электричество, он может участвовать в формировании этих магнитных полей.