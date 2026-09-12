Россия может создать многоразовый лунный аппарат нового типа к 2040 году

Россия может начать разработку многоразового лунного аппарата-«попрыгунчика», который сможет несколько раз садиться на Луну в разных местах, собирать образцы грунта и возвращаться на окололунную орбиту, после 2036 года. Об этом сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

В действующую программу нацпроекта «Космос» на 2026–2036 годы такой аппарат пока не входит. Однако начать работы над ним планируется с расчетом на более поздний запуск. По оценке Петруковича, готовая система может появиться примерно к 2040 году, в том числе в рамках международного проекта.

В отличие от обычного лунного посадочного аппарата, «попрыгунчик» сможет использоваться много раз. Он будет спускаться с окололунной орбиты на поверхность, садиться в нужном районе, забирать груз (например, образцы грунта), а затем снова взлетать на орбиту.

Там собранные образцы будут передаваться другому космическому аппарату, который доставит их на Землю. После этого «попрыгунчик» сможет снова отправиться на поверхность — уже в другой район Луны.

Такая схема позволит собирать образцы сразу из нескольких мест без создания отдельного посадочного аппарата для каждой миссии. Однако технически она намного сложнее обычных лунных экспедиций.

Главная проблема — топливо. Для регулярных полетов между поверхностью и орбитой аппарат придется заправлять. Значит, на окололунной орбите потребуется создать специальную инфраструктуру для хранения и передачи топлива. Там же нужно будет организовать передачу собранных образцов между космическими аппаратами.

Именно поэтому такой проект пока нельзя быстро реализовать. По словам Петруковича, сначала необходимо научиться надежно выполнять более простые операции — один раз садиться на Луну и затем взлетать с ее поверхности.

Только после отработки этих технологий можно будет переходить к многоразовым полетам между Луной и окололунной орбитой.