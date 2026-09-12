Starlink против вышек: SpaceX хочет построить мобильную сеть из космоса, в T-Mobile считают, что «это просто немыслимо»

При том, что SpaceX и T-Mobile являются партнерами и совместно развивают сервис T-Satellite

SpaceX рассматривает возможность превратить Starlink Mobile в полноценного мобильного оператора с 5G-связью прямо со спутников. Однако в T-Mobile сомневаются, что спутниковая сеть сможет конкурировать с обычными сотовыми вышками.

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Финансовый директор T-Mobile Питер Освалдик заявил, что SpaceX уже рассматривала несколько вариантов выхода на рынок мобильной связи. Но каждый из них сталкивается с серьезными техническими или экономическими проблемами.

Самый очевидный вариант уже работает. Обычные смартфоны могут напрямую подключаться к спутникам Starlink через технологию Direct-to-Cell. В партнерстве с T-Mobile этот сервис называется T-Satellite и использует частоты самого оператора. При этом смартфону не нужна специальная спутниковая антенна.

Но такая связь пока заметно уступает обычным мобильным сетям. Спутники находятся на сотнях километров над Землей и постоянно движутся, из-за чего передавать сигнал сложнее. Их мощность также значительно ниже, чем у наземной базовой станции. Особенно трудно обеспечить стабильную связь внутри зданий и автомобилей.

Поэтому сейчас спутниковая связь прежде всего нужна там, где обычной сотовой сети вообще нет. T-Satellite уже позволяет отправлять сообщения и экстренные уведомления в таких местах, а передача данных развивается постепенно. T-Mobile считает такую технологию полезной для сельской местности, национальных парков и других удаленных районов.

SpaceX при этом рассматривает возможность стать самостоятельным мобильным оператором. Один из вариантов — работать как виртуальный оператор сотовой связи (MVNO) и использовать сети других операторов. Однако T-Mobile утверждает, что крупнейшие американские операторы пока не заинтересованы в таком сотрудничестве.

Другой путь — построить собственную наземную сеть на приобретенных частотах. Но для этого SpaceX придется установить огромное количество базовых станций, потратить значительные средства и несколько лет на строительство инфраструктуры.

Есть и более необычная идея — устанавливать небольшие базовые станции прямо на домашних антеннах Starlink. Это позволило бы использовать уже установленное оборудование пользователей. Однако, по оценке Освалдика, для покрытия, сопоставимого с обычными сотовыми сетями, понадобился бы примерно миллиард таких устройств.

И еще один момент — стратегия использования фемтосот; думаю, все в курсе этого и даже посмеиваются, ведь она наглядно демонстрирует отсутствие реальной стратегии. По нашим оценкам, для обеспечения покрытия, сопоставимого с уличным, потребовалось бы более миллиарда фемтосот — и это не говоря уже о проблемах с помехами и организацией транспортной сети. Словом, это просто немыслимо. И была еще одна идея — я уже сбился со счета всех их заявлений, — о том, что они собираются строить собственную сеть. Но у них нет пути к получению необходимого спектра частот. Нужен комплексный подход, сочетающий низкий и средний диапазоны; развертывание должно вестись по той же схеме, что и у нас, а сама компания должна выступать технологическим лидером. Финансовый директор T-Mobile Питер Освалдик

Кроме того, возникли бы проблемы с радиопомехами, передачей данных в основную сеть и прохождением сигнала через стены, окна и автомобильные стекла. В T-Mobile считают, что даже лобовое стекло Tesla Model Y может стать серьезной преградой для относительно слабого сигнала такой системы.

Есть у спутниковой связи и другое ограничение — пропускная способность. Над малонаселенным районом один спутник может обслуживать несколько сотен пользователей. Но в крупном городе потенциальных абонентов уже миллионы, и всем им придется делить ограниченный ресурс спутника.

Именно поэтому в T-Mobile считают наземные сети необходимыми для городов и густонаселенных пригородов. Спутники, по мнению компании, лучше использовать как дополнение к обычным вышкам, а не как их замену.

SpaceX тем временем продолжает развивать Direct-to-Cell. В компании считают, что в будущем, когда будут развернуты системы Starlink V3, Starlink сможет передавать на обычные смартфоны данные со скоростью до 150 Мбит/с практически из любой точки Земли.

В общем, несмотря на то, что SpaceX и T-Mobile — партнеры, видение будущего Starlink у них совершенно разное.