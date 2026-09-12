Мощный мини-ПК, NAS или ИИ-сервер? Представлен Ugreen iDX6011 Pro на базе 16-ядерного Intel Core Ultra 7 255H, и он поддерживает до 208 ТБ памяти

Ugreen представила iDX6011 Pro — сетевое хранилище с поддержкой локальных ИИ-функций. NAS построен на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 255H, имеет 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533 и сразу шесть отсеков для HDD. Для самой системы предусмотрен SSD объемом 128 ГБ. Цена устройства для первых покупателей — 16 тыс. юаней (2400 долларов), но позже цена вырастет до 20 тыс. юаней (3000 долларов).

Для хранения данных можно установить до шести 2,5- или 3,5-дюймовых накопителей SATA, максимальный объем каждого — 32 ТБ. Еще два слота M.2 2280 рассчитаны на NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4 и объемом до 8 ТБ каждый. Общий максимальный объем — 208 ТБ. iDX6011 Pro поддерживает JBOD, Basic, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 и RAID 10.

Устройство оснащено двумя портами 10GbE. Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта Thunderbolt 4 со скоростью до 40 Гбит/с и OCuLink на базе PCIe 4.0 x4.

Также в корпусе есть полноразмерный слот PCIe 4.0 x8, HDMI 2.1, два USB-A 3.2 Gen 2, два USB-A 2.0 и слот для карт SD 4.0.

Отдельное внимание Ugreen уделила искусственному интеллекту. В iDX6011 Pro предусмотрены шесть наборов ИИ-функций для работы с файлами, фотографиями, мультимедиа и документами, а также для обучения и управления системами видеонаблюдения и безопасности.

Кроме того, пользователи могут устанавливать ИИ-агентов из магазина приложений одним нажатием. Они способны работать круглосуточно и автоматически выполнять заданные задачи по расписанию. Фирменный помощник Uliya позволяет искать файлы и другую информацию в хранилище с помощью обычных текстовых запросов.

Габариты iDX6011 Pro составляют 348,8 × 260 × 212 мм, масса — 9,21 кг. Гарантия — три года.