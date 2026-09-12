Купил неисправную материнскую плату MSI Z790 за $20 — нашел внутри SSD на 2 ТБ, а сама плата оказалась рабочей: пользователь Reddit поделился историей удачной покупки

Пользователь форума Reddit под ником TheQxx купил на eBay материнскую плату MSI PRO Z790-P WIFI всего за $20. Продавец указал ее как неисправную и продавал на запчасти — покупатель рассчитывал либо попробовать восстановить плату, либо разобрать ее и продать исправные компоненты. В итоге его ждали сразу два приятных сюрприза: материнская плата оказалась полностью рабочей, а в одном из слотов M.2 обнаружился SSD на 2 ТБ.

Посылка выглядела необычно уже при получении. MSI PRO Z790-P WIFI приехала в коробке от гораздо более дорогой Asus Z790 Dark Hero, причем вместе с платой был полный комплект аксессуаров.

При осмотре платы в одном из слотов M.2 был найден SSD Western Digital SN580 на 2 ТБ — NVMe-накопитель с интерфейсом PCIe 4.0. Судя по всему, продавец просто забыл извлечь SSD перед отправкой материнской платы.

Но это не единственный сюрприз: MSI PRO Z790-P WIFI нормально запустилась и даже загрузила Windows с найденного SSD. Получается, материнская плата, которую продавали как неисправную, на самом деле была полностью работоспособной.

TheQxx оценил SSD примерно в $300, к этому можно приплюсовать стоимость самой материнской платы — конечная выгода оказалась существенной на фоне заплаченных 20 долларов.