Меркурий буквально сморщился: космические удары долго скрывали истинный масштаб его «усыхания»

Меркурий за миллиарды лет мог сжаться сильнее, чем считали ученые. Новое исследование показывает, что часть следов этого процесса могла оказаться скрыта под грунтом, который образовался после падения астероидов. Поэтому диаметр планеты мог уменьшиться не на 4–16 км, как считалось раньше, а примерно на 23 км.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Меркурий сформировался около 4,5 млрд лет назад. В первые годы существования планета была очень горячей, но постепенно ее недра начали остывать. Из-за этого внутренний объем Меркурия уменьшался, а его поверхность сжималась и покрывалась уступами и хребтами. Эти структуры можно сравнить с гигантскими морщинами на коже.

Именно по таким «морщинам» ученые пытаются определить, насколько уменьшился Меркурий. Однако исследователи из Германского аэрокосмического центра заметили странную закономерность: на сильно изрезанных кратерами участках поверхности таких следов гораздо меньше.

Ученые сравнили карты поверхности Меркурия и обнаружили, что чем больше на участке кратеров и обломочного материала, тем меньше там сохранилось видимых следов сжатия. По мнению исследователей, астероиды миллиарды лет засыпали старые уступы и хребты новым грунтом. В результате часть следов просто исчезла из поля зрения.

Чтобы понять, сколько таких структур могло быть потеряно, ученые изучили участки поверхности, где следы сжатия сохранились лучше всего. Затем они оценили, сколько подобных структур должно быть на всей планете. Расчеты показали, что прежние оценки могли быть занижены на 10–30%.

Это означает, что Меркурий мог уменьшиться примерно на 23 км в диаметре. Новая оценка важна для понимания того, что происходит внутри планеты. Если Меркурий действительно сжался сильнее, чем считалось, его металлическое ядро может быть больше, а содержание легких элементов — например, кремния — меньше.

Впрочем, даже 23 км могут оказаться не окончательной цифрой. Большинство подробных данных о поверхности Меркурия получил аппарат NASA MESSENGER, который завершил работу в 2015 году. Он хорошо различал крупные структуры, но небольшие уступы и хребты могли остаться незамеченными.

Более точные данные должен получить аппарат BepiColombo. С ноября 2026 года он начнет собирать подробную информацию о поверхности Меркурия. Это позволит ученым лучше увидеть небольшие «морщины» планеты и точнее определить, насколько она уменьшилась за последние 4,5 млрд лет.