Большой кроссовер Volkswagen с полным приводом, 503 л.с. и запасом хода 700 км — 250 тыс. юаней (3,25 млн рублей). В Китае вышел Volkswagen ID. Unyx 08 Hunter Edition

Предприятие Volkswagen Anhui начало продажи в Китае кроссовера ID. Unyx 08 Hunter Edition. Пятиметровый SUV получил более агрессивную внешность, 800-вольтовую архитектуру, батарею CATL емкостью 95,04 кВт·ч, обеспечивающую запас хода до 730 км. На старте доступны две версии стоимостью 220 и 250 тыс. юаней (2,85 и 3,25 млн рублей).

Hunter Edition отличается от обычных ID. Unyx 08 спортивным оформлением. Кроссовер получил затемненные колесные диски, оранжевые четырехпоршневые тормоза Brembo и спортивные шины Pirelli. Черно-оранжевая тема продолжается в салоне.

Габариты машины — 5000 х 1954 х 1688 мм, колесная база — 3030 мм. В салоне —10,25-дюймовая цифровая приборная панель и два объединенных дисплея диагональю 14,96 дюйма и разрешением 2,4K. В основе мультимедийной системы VW OS 2.2 лежит SoC Qualcomm Snapdragon SA8295P. Для пассажиров второго ряда предусмотрены складные столики. В список необычного оснащения также входит встроенный холодильник объемом 6,7 литра.

ID. Unyx 08 Hunter Edition построен на 800-вольтовой электрической архитектуре и предлагается с задним (в базе) или полным приводом. Заднеприводная версия оснащена электромотором мощностью 313 л.с. с крутящим моментом 465 Нм. Она разгоняется до 100 км/ч за 7,3 секунды, запас хода достигает 730 км (по циклу CLTC).

Полноприводный вариант получил два электромотора общей мощностью 503 л.с. (максимальный крутящий момент — 695 Нм). Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, а запас хода составляет 700 км (по циклу CLTC).

Обе модификации оснащаются тяговой литий-железо-фосфатной батареей CATL емкостью 95,04 кВт·ч. В оснащении — двухкамерная пневматическая подвеска Weibac и адаптивные амортизаторы ZF.

Интересно, что одновременно с запуском продаж Hunter Edition Volkswagen снизила цены на другие версии кроссовера — Pure, Ultra Plus и Max Plus. Цены на них сейчас находятся в диапазоне от 190 до 250 тыс. юаней (2,5-3,25 млн рублей).