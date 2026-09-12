Китайским национальным суперкомпьютерным интернетом пользуется уже 1,7 млн человек

Число зарегистрированных пользователей Национального суперкомпьютерного интернета Китая превысило 1,7 млн человек, а общее количество выполненных через платформу вычислительных задач достигло 270 млн. Такие данные на конференции China Computing Power Conference 2026 привел вице-президент Sugon Цао Чжэннань.

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Сейчас единая платформа объединяет более 3,5 млн процессорных ядер и свыше 250 тыс. графических ускорителей. При этом более 95% доступных вычислительных ресурсов приходится на оборудование китайского производства.

В среднем через национальную платформу ежедневно выполняется более 300 тыс. вычислительных заданий. В периоды максимальной нагрузки показатель превышает 1 млн задач в сутки.

Суперкомпьютерный интернет используется не только для традиционных научных расчетов. Его мощности применяются для исследований и обучения моделей искусственного интеллекта, промышленного моделирования и других ресурсоемких задач.

Вокруг платформы также сформирован собственный маркетплейс вычислительных сервисов. Сейчас на нем представлено более 880 поставщиков.

Китай начал создавать Национальный суперкомпьютерный интернет в 2023 году. Проект предполагает объединение распределенных по стране вычислительных центров в единую инфраструктуру. Пользователи получают доступ к их ресурсам через общую платформу, не взаимодействуя отдельно с каждым суперкомпьютерным центром.

Аудитория платформы продолжает быстро расти. В январе 2026 года сообщалось о преодолении отметки в 1 млн пользователей. Таким образом, менее чем за год число зарегистрированных участников увеличилось еще примерно на 700 тыс.