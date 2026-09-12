6 ядер за 100 долларов: объявлена стоимость новых Ryzen 5 5500F и Ryzen 5 7500

Ryzen 5 5500F рассчитан на старые системы на AM4 и с памятью DDR4

AMD раскрыла официальные цены двух новых настольных процессоров — Ryzen 5 5500F и Ryzen 5 7500. Ryzen 5 5500F для платформы AM4 оценен в $100, Ryzen 5 7500 для AM5 оценен в $190. Оба CPU — 6-ядерные с поддержкой многопоточности.

Ryzen 5 5500F построен на архитектуре Zen 3 и кристалле Vermeer. Его базовая частота составляет 3,0 ГГц, максимальная — 4,4 ГГц. Объем кэша L3 — 16 МБ, TDP составляет 65 Вт. Встроенной графики нет, CPU рассчитан на память DDR4-3200.

Главное отличие Ryzen 5 5500F от обычного Ryzen 5 5500 заключается в поддержке PCIe 4.0. В Европе Ryzen 5 5500F уже появился у некоторых продавцов за 100–110 евро.

Ryzen 5 7500 базируется на архитектуре Zen 4 для платформы AM5. По характеристикам он близок к Ryzen 5 7500F, но отличается наличием iGPU. Базовая частота CPU составляет 3,7 ГГц, максимальная — 5,0 ГГц. Объем кэша L3 — 32 МБ.

Встроенная графика RDNA 2 получила два вычислительных блока и работает на частоте до 2,2 ГГц. Процессор поддерживает PCIe 5.0 и память DDR5-5200, TDP составляет 65 Вт.

В Германии коробочная версия Ryzen 5 7500 предлагается за 228 евро, а в США розничные цены стартуют со $198.