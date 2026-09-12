Экран 6,37 дюйма, батарея «уровня 8000 мАч» и два 200-мегапиксельных сенсора: раскрыты характеристики компактного флагмана Honor Magic 9

Honor представит семейство новых флагманов — Magic 9 — в Китае 28 сентября. Сейчас, за две недели до мероприятия, инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики базового Magic 9, и они выглядят довольно интересно.

Honor Magic 8 Pro Источник изображения: Honor

Magic 9 получит компактный плоский экран с диагональю 6,37 дюйма и разрешением 1,5K. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев разместится под дисплеем.

По данным инсайдера, основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма. Ее дополнят два модуля: сверхширокоугольная камера с 50-мегапиксельным сенсором и перископный модуль с оптическим зумом и 200-мегапиксельным датчиком оптического формата 1/1,56 дюйма.

Magic 9 заметно превзойдет нынешнюю модель в плане камеры: у Magic 8 основная и сверхширокоугольная камеры 50-мегапиксельные, а разрешение телефотомодуля составляло 64 Мп. Таким образом, Honor впервые установит сразу два 200-мегапиксельных сенсора в базовую модель семейства. Magic 9 получит батарею «уровня 8000 мАч».

Самое интересное — платформа. По данным Digital Chat Station, смартфон получит ту же однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 5, что используется в Honor Magic 8. Если так, то новая Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 достанется только старшей модели — Magic 9 Pro Max.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.