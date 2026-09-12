36 тыс. смартфонов за сутки: Xiaomi за 1640 долларов бодро продается в Китае

Складной флагман Xiaomi 18 Fold разошелся тиражом примерно 36 тыс. экземпляров в первый день продаж. Такие данные приводит RD Observation со ссылкой на сторонний источник, то есть это неофициальные данные. RD Observation отмечает, что для аппарата, стоимость которого стартует с 10 000 юаней (1500 долларов), это приемлемые цифры продаж.

Продажи Xiaomi 18 Fold стартовали в Китае 10 сентября. Базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 11 тыс. юаней (1640 долларов). Конфигурация 12/512 ГБ оценена в 12 тыс. юаней (1785 долларов), а 16/512 ГБ — в 13 тыс. юаней (1935 долларов).

В самой Xiaomi ранее заявили о высоком спросе на новый складной смартфон. Вице-президент и директор по маркетингу компании Сюй Фэй сообщила, что Xiaomi 18 Fold был распродан вскоре после старта. Позднее глава Xiaomi China Ван Сяоянь раскрыл еще один показатель: продажи 18 Fold в первый день оказались на 310% выше результата складного предшественника за сопоставимый период.