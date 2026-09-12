Новый конкурент Varda и SpaceX готовит испытание революционного теплозащитного экрана — в перспективе ReX Super Heavy сможет возвращать до 12 тонн с орбиты

Американский стартап Catalyx Space готовится к первому летному испытанию развертываемого теплозащитного экрана для возвращаемых космических аппаратов ReX. Проверка технологии запланирована на середину октября и пройдет в рамках суборбитального запуска из Индии.

На геофизической ракете RH-300 в полет отправят экспериментальный аппарат массой 10 кг. Он поднимется примерно на высоту 110 км, после чего войдет в атмосферу и приводнится в Аравийском море.

Главной целью миссии станет испытание развертываемого теплозащитного экрана. В сложенном виде его диаметр составляет всего 25 см, однако перед входом в атмосферу конструкция должна раскрыться до одного метра. Вместо традиционного жесткого теплозащитного щита Catalyx использует систему с натянутыми тросами.

Изначально компания разрабатывала классическую возвращаемую капсулу с жесткой теплозащитой, но позже полностью изменила концепцию. По мнению инженеров, развертываемый экран открывает путь к созданию гораздо более вместительных возвращаемых аппаратов.

Catalyx планирует использовать ReX сразу в нескольких направлениях. Один из сценариев — сверхбыстрая доставка грузов между удаленными точками Земли через космос. Второй связан с орбитальным производством: капсулы должны возвращать на Землю фармацевтические препараты, новые материалы и другую продукцию, изготовленную в условиях микрогравитации.

Следующее крупное испытание намечено на октябрь 2027 года. Компания рассчитывает вывести на орбиту возвращаемый аппарат массой около 75 кг с двухметровым теплозащитным экраном, который доставит на Землю до 5 кг полезной нагрузки, в том числе груз неназванного фармацевтического клиента.

В 2028 году Catalyx намерена перейти к значительно более крупной системе. Капсула массой 2,5 тонны получит развертываемый экран диаметром 8–10 метров и сможет возвращать с орбиты до 1,25 тонны груза.

Самым масштабным проектом станет ReX Super Heavy. Для аппарата массой около 20 тонн компания рассматривает теплозащитный экран диаметром 26–30 метров и возможность доставки на Землю до 12 тонн полезной нагрузки. Сроки реализации этой версии пока не раскрываются.

Часть технологий стартап уже успел проверить. В июне состоялось испытание со сбросом аппарата с самолета, во время которого тестировались парашютная система, механизм раскрытия, навигация и средства слежения. Кроме того, Catalyx ранее выводила небольшой спутник на низкую околоземную орбиту, хотя он не был возвращаемым.

Ближайшая октябрьская миссия станет ключевой для проекта: именно она должна показать, сможет ли компактный развертываемый теплозащитный экран выдержать реальные условия входа в атмосферу.