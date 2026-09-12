Китай запустил крупнейший в мире подземный воздушный аккумулятор на 700 МВт

В китайской провинции Цзянсу запустили два энергоблока крупнейшего в мире комплекса по хранению электроэнергии с помощью сжатого воздуха под землей. Мощность каждого блока составляет 350 МВт, а суммарная установленная мощность объекта достигла 700 МВт.

Комплекс работает как гигантский аккумулятор для энергосети, но вместо литиевых батарей использует сжатый воздух. В периоды низкого потребления избыточная электроэнергия питает мощные компрессоры, которые сжимают атмосферный воздух до давления свыше 130 атмосфер и закачивают его в соляные полости на глубине около одного километра.

При сжатии воздух сильно нагревается, поэтому выделяемое тепло не теряется. Оно сохраняется в отдельной системе накопления, а затем используется при обратном процессе. Когда энергосистеме требуется дополнительная мощность, сжатый воздух поднимают на поверхность, а накопленное тепло помогает эффективно приводить в действие турбины и генераторы, возвращая запасенную энергию в сеть.

За один цикл комплекс способен накопить до 2,8 ГВт·ч электроэнергии. Проект рассчитан примерно на 330 циклов зарядки и разрядки в год, что позволяет сглаживать перепады между периодами избытка генерации и пикового потребления.

Одним из главных преимуществ технологии стало полное отсутствие необходимости сжигать ископаемое топливо при разрядке. Благодаря повторному использованию тепла, возникающего во время сжатия воздуха, весь цикл хранения энергии проходит без дополнительного расхода газа или другого топлива.

Во время пусковых испытаний инженеры проверили работу обоих 350-мегаваттных агрегатов, а также ключевые параметры — вибрации, температуру и давление. Испытания подтвердили стабильную работу оборудования и готовность комплекса к эксплуатации.

После полного ввода в строй подземный «воздушный аккумулятор» станет одним из крупнейших инструментов балансировки энергосистемы Китая. Он позволит накапливать излишки электроэнергии от солнечных и ветряных электростанций, а затем возвращать их в сеть в часы, когда генерация возобновляемых источников снижается.