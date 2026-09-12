Новая вытяжка Xiaomi сама видит дым и регулирует мощность за 0,6 секунды

Mijia Smart Range Hood 3 Max следит за кастрюлями и может сама уменьшить огонь (если работает в связке с плитой Mijia)

Xiaomi представила в Китае флагманскую кухонную вытяжку Mijia Smart Range Hood 3 Max. Новинка получила 360-ваттный мотор, систему из четырех вихревых потоков и встроенную камеру с искусственным интеллектом, которая следит за процессом приготовления и автоматически регулирует мощность вытяжки.

В основе системы компьютерного зрения лежат 3-мегапиксельная камера и VLA-модель, обученная более чем на 100 тыс. реальных видеороликов приготовления пищи. По данным Xiaomi, вытяжка анализирует происходящее каждые 0,1 секунды, меняет режим работы всего за 0,6 секунды.

Камера используется не только для управления вентиляцией. Устройство способно определить, когда содержимое кастрюли начинает выкипать, предупредить пользователя и, при работе с совместимой газовой плитой Mi Home, автоматически снизить мощность нагрева.

Максимальная скорость воздушного потока достигает 17,5 м/с — Xiaomi называет это рекордом среди вытяжек Mijia. Доступны восемь уровней мощности, а максимальное статическое давление составляет 1700 Па. Дополнительная воздушная завеса помогает не допускать распространения дыма в сторону человека.

По сравнению с вытяжкой прошлого поколения скорость воздушного потока выросла на 34,6%, статическое давление — на 89%, а уровень шума, по заявлению компании, снизился на 84%. На максимальной мощности вытяжка работает с шумом 59 дБ(А).

Отдельный алгоритм автоматически поддерживает оптимальную производительность с учетом сопротивления вентиляционного канала. Это позволяет сохранять стабильную эффективность независимо от этажа здания и особенностей общей системы вентиляции.

Mijia Smart Range Hood 3 Max также оснащена высокоточным датчиком PM2.5 с трехцветной индикацией качества воздуха. Вытяжка может круглосуточно контролировать состояние воздуха, отправлять уведомления в Mi Home и при необходимости автоматически включать режим проветривания.

Для очистки воздуха используется система отрицательной ионизации. Xiaomi заявляет об удалении до 97% частиц PM2.5. Крыльчатка получила олеофобное покрытие, а автоматический режим сухой очистки позволяет обслуживать устройство без разборки.

В Китае Mijia Smart Range Hood 3 Max оценили в 6000 юаней (890 долларов), с учетом государственной субсидии цена снижается до 4600 юаней (685 долларов). Одновременно компания представила газовую плиту Mijia Timer Gas Stove 3 Max, с которой вытяжка работает как единая система умной кухни.