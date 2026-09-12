Мощный ураган обрушился на Гавайи: Starlink предоставляет бесплатный доступ жителям острова Кауаи

Компания предоставит бесплатный доступ к спутниковому интернету новым и действующим абонентам острова до 11 октября

Starlink объявила о временной бесплатной работе сервиса для жителей острова Кауаи, который оказался на пути урагана «Лоуэлл».

Предложение распространяется как на действующих, так и на новых и ранее отключившихся клиентов. Для активных пользователей никаких действий не требуется — компания автоматически начислит соответствующий кредит на аккаунт.

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Клиенты, которые ранее отменили подписку, также получат кредит и смогут возобновить обслуживание без оплаты до 11 октября. Новым пользователям необходимо приобрести комплект Starlink, после чего обратиться в службу поддержки, чтобы получить бесплатный доступ на весь период действия программы.

Starlink также обещает помочь тем, чьё оборудование пострадало из-за урагана. Владельцы повреждённых комплектов могут обратиться в службу поддержки и запросить бесплатную замену.

На этой неделе мощный ураган нанес прямой удар по Гавайским островам, в результате чего остров Кауаи был практически полностью обесточен. Из-за разгула стихии без электроэнергии остались свыше 60 000 абонентов на Кауаи и Оаху, а на самом Кауаи без света оказались почти 90% потребителей.