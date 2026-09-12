SpaceX нашла анонимного арендатора серверов на $13 млрд в год и планирует поймать первую и вторую ступени Starship в 2026 году

Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен представил обновленную информацию о целевых показателях продаж компании и планах испытательных полетов Starship.

Компания-производитель ракет получила нового клиента на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Джонсен сообщил, что SpaceX заключила еще одну сделку по предоставлению услуг хостинга на сумму около 1,11 миллиарда долларов в месяц, начиная с 1 декабря, что составит примерно 13 миллиардов долларов в год.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

В ходе конференции Джонсен добавил, что SpaceX планирует совершить свой 14-й полет на Starship в конце этого месяца, который станет первым коммерческим полетом этого космического корабля. В следующем полете Starship доставит на орбиту серийные модели спутников Starlink V3, что, по словам Джонсена, является «огромным шагом вперед».

После 14-го полета Starship компания SpaceX планирует предпринять попытки посадки первой и второй ступеней позднее в этом году. Ранее Маск говорил, что SpaceX может попытаться осуществить посадку Starship в рамках 14-го полета, в зависимости от результатов 13-го полета, однако теперь планы сместились.

Механические фиксаторы в виде «палочек для еды» представляют собой важный шаг на пути к полной многоразовости ракет, вчера они подняли Starship S42 с транспортировочного стенда на площадке Starbase.

Четырнадцатый испытательный полет Starship ожидается 18 сентября, корабль впервые выйдет на орбиту и дополнит группировку Starlink новыми аппаратами, но посадка снова ожидается в океане.