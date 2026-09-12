«Опыт, который внедорожники никогда не предлагали». В новом Xiaomi можно стоять в полный рост, высота внутри достигает 2,29 метра при поднятой крыше

Компания Xiaomi заявила, что SkyNomad N90 Max Explorer Edition в настоящее время является единственным на китайском рынке кроссовером с выдвижной крышей, которая отличается от похожих решений с точки зрения концепции разработки, оригинального дизайна и удобства использования.

Наша выдвижная кабина была создана не просто как палатка на крыше; мы исследовали способы дальнейшего увеличения внутреннего пространства. При полностью поднятой крыше высота внутри достигает 2,29 метра, что позволяет вам действительно стоять в полный рост внутри внедорожника. Возможность размяться, переодеться, походить, глядя в окно, или походить и поразмышлять, стоя внутри, — это опыт, который внедорожники никогда не предлагали. Xiaomi

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Вместо того чтобы просто добавить палатку на крышу, Xiaomi разработала багажное отделение на крыше как неотъемлемую часть автомобиля с самого начала проектирования. Выдвижное багажное отделение на крыше выполнено в том же цвете, что и кузов, вписываясь в общий дизайн автомобиля. По сравнению с N90 Max, высота багажного отделения на крыше Explorer Edition увеличена всего на 100 мм, что практически не влияет на повседневное использование. В то же время, поток воздуха над крышей был оптимизирован, достигнув коэффициента аэродинамического сопротивления 0,245, что является лучшим показателем среди всех полноразмерных внедорожников.

При поднятой крыше интерьер превращается в двухэтажное пространство. Второй этаж предлагает полезную площадь 2110 мм x 985 мм и максимальную грузоподъемность 200 кг. Второй этаж может похвастаться площадью 1,7 кв. м. Кроме того, второй этаж оборудован кондиционером, освещением, зарядными портами и магнитными зарядными устройствами.