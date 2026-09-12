Мощный NAS с 10-гигабитной сетью и до 96 ГБ ОЗУ. Feiniu Evo 4 Pro на процессоре intel поступил в продажу в Китае

Компания Feiniu начала продажи новой версии NAS-сервера Evo 4 Pro с процессором Intel Core i5-13500H.

Устройство уже доступно в Китае по цене от 4499 юаней. Базовая конфигурация включает 8 ГБ DDR4 и 128 ГБ системной памяти, версия с 16 ГБ стоит 4899 юаней, а максимальный вариант с 32 ГБ — 5699 юаней. Ранее производитель представил ту же модель с процессором Ryzen 7 H255.

Intel Core i5-13500H насчитывает 12 ядер и 16 потоков и рассчитан на работу при мощности 45 Вт. Для оперативной памяти предусмотрены два слота с возможностью расширения до 96 ГБ.

Сетевые возможности представлены портами Ethernet на 10 и 2,5 Гбит/с. Для накопителей предусмотрены четыре слота PCIe 4.0 M.2, один из которых занят системным SSD. Поддерживаются массивы RAID 0, 1 и 5, а максимальная ёмкость одного SSD составляет 8 ТБ.

При этом Evo 4 Pro рассчитан не только на SSD. Сервер позволяет установить до четырёх жёстких дисков SATA форматов 2,5 или 3,5 дюйма, каждый объёмом до 32 ТБ. Отдельное внимание производитель уделил мультимедийным возможностям: фирменный Intel Media Engine поддерживает аппаратное кодирование и декодирование H.264, HEVC и VP9 Profile 0–3, а также GPU-ускорение для профессиональных форматов ProRes и APV 422 Pro.