Nubia NaviX Ultra получит 200-мегапиксельную камеру, очень быструю память LPDDR5X и аккумулятор на 7100 мА•ч

Первый смартфон Nubia с интегрированным ИИ-помощником Doubao выйдет 16 сентября

Nubia раскрыла новые подробности о NaviX Ultra — смартфоне, который компания позиционирует как первый в мире аппарат с глубокой интеграцией искусственного интеллекта. Продажи устройства в Китае стартуют 16 сентября, а предварительные заказы уже принимаются.

Главной особенностью камер станет 200-мегапиксельный основной сенсор в составе флагманской тройной системы. Смартфон получил необычно тонкий корпус толщиной всего 7,62 мм, при этом внутри разместился аккумулятор нового поколения ёмкостью 7100 мА•ч. Для охлаждения используется система с трёхмерным теплоотводом общей площадью 7100 мм².

NaviX Ultra создаётся совместно Nubia и ByteDance и получит мобильного помощника Doubao, из-за чего аппарат также называют «телефоном Doubao 2.0». Ожидается флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5, проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная зарядка.

Кроме того, смартфон станет одним из первых серийных устройств с отечественной памятью LPDDR5X Changxin Memory со скоростью 10 667 Мбит/с.