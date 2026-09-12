BYD заказала ещё 10 гигантских автовозов: флот компании вырастет до 18 судов, они смогут поставлять 2,5 млн машин в год

BYD заказала ещё 10 судов для перевозки автомобилей. Каждый новый автовоз сможет принять до 9200 машин в эквиваленте CEU.

Строительством займётся China Merchants Industry на верфях Jinling и Haimen, а поставки запланированы на 2027–2029 годы. Стоимость контракта пока не раскрывается.

Речь идёт о судах класса PCTC — специализированных автомобилевозах типа RoRo, на которых колёсная техника самостоятельно заезжает на палубы и покидает их без использования контейнеров.

После получения новых судов флот BYD увеличится до 18 единиц, а его совокупная вместимость превысит 130 000 машин.

Первые восемь собственных автовозов BYD завершила формировать в сентябре 2025 года, когда в строй вошёл BYD Jinan. В состав флота также входят Explorer No. 1, Hefei, Changzhou, Shenzhen, Xi’an, Changsha и Zhengzhou.

По оценке CarNewsChina, первые восемь судов позволяли экспортировать около 1 млн автомобилей в год, а с учётом ещё 10 новых единиц потенциальная экспортная мощность может вырасти примерно до 2,5 млн машин в год.