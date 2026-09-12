Apple сожалеет об утечке информации о iPhone Duo, но конкуренты не смогли полностью скопировать смартфон

В Apple заявили, что произошло много «совпадений»

Старший вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак (Greg Joswiak) обсудил секретность проекта складного телефона, признав, что сожалеет о том, что соотношение сторон экрана утекло в Сеть.

Apple считает, что некоторые конкуренты получили доступ к некоторым дизайнерским решениям Duo заранее, через цепочки поставок и утечки информации.

Джосвиак прямо заявил: «Утечки уже дали всем понять, что Apple разрабатывает продукты со складными экранами. К сожалению, они даже знали о соотношении сторон экрана 1:1,4, и затем произошло много «совпадений», и многим людям это соотношение вдруг показалось очень интересным».

Источник изображения: mydrivers // Apple

Apple удалось сохранить один из важнейших секретов iPhone Duo — складной дисплей с нанотекстурой. Apple заявила, что внешний вид складных экранов легко копируется, а технология нанотекстурирования решает проблемы, связанные со складкой и неприятными тактильными ощущениями. Это результат многолетних исследований и разработок, и именно это отличает iPhone Duo от других складных телефонов на рынке.

Чтобы предотвратить дальнейшие утечки, Apple также использовала для проекта внутреннее кодовое название, не имеющее никакого отношения к самому продукту.

Напомним, после премьеры iPhone Duo внимание привлекла не только конструкция первого складного смартфона Apple, но и программная анимация раскрытия. Пользователь Reddit разработал экспериментальное приложение для Galaxy Z Fold8, позволяющее реализовать необычную анимацию при складывании и раскрытии смартфона.

Samsung устроила настоящий троллинг Apple после презентации iPhone Duo — первого складного смартфона компании.