Очень тонкий аккумулятор, который показывает количество циклов, в фирменном цвете iPhone 18 Pro. Представлен Momax Q.Pass X

Компания Momax выпустила магнитный портативный аккумулятор Q.Pass X, соответствующий Китайскому Национальному стандарту 2026 года, со встроенным аккумулятором емкостью 5000 мАч, по цене 298 юаней .

Телефон выпускается в красном цвете специально под новый iPhone 18 Pro, имеет толщину около 8,3 мм и весит примерно 125 г. Для надёжного крепления используются 18 неодимовых железо-борных магнитов N52.

Изделие оснащено портом USB-C, поддерживающим проводную зарядку мощностью до 20 Вт и входную мощность до 18 Вт, а также беспроводную зарядку с максимальной мощностью 15 Вт, включая беспроводную зарядку iPhone мощностью до 7,5 Вт .

Данное устройство поддерживает подключение к приложению Recharge Hub для просмотра информации об устройстве. Пользователи могут просматривать оставшийся заряд батареи, температуру батареи, количество циклов зарядки/разрядки, мощность порта, напряжение батареи, ток и другие рабочие параметры.