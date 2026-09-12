«Это не шутка». Япония решила построить завод по выпуску микросхем на Луне

Президент и генеральный директор Rapidus Corp Ацуёси Коике заявил, что всерьез рассматривает возможность строительства завода по производству полупроводников на Луне примерно к 2040 году, сославшись на наличие водных ресурсов, необходимых для производства микросхем, как на один из факторов.

«Это не шутка, — сказал Коике на мероприятии в Вашингтоне, организованном американским аналитическим центром Hudson Institute*. — Я думаю, что это может произойти примерно к 2040 году».

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Глава японского производителя микросхем показал аудитории видеоролик, в котором демонстрируется завод на поверхности Луны. Коике также упомянул американского предпринимателя Илона Маска, чья компания SpaceX работает над космическими аппаратами, предназначенными для доставки людей и грузов на Луну. Он сказал, что, по его мнению, Маску очень понравится это видео.

На мероприятии также присутствовал генеральный директор американского технологического гиганта IBM Арвинд Кришна. IBM оказывает техническую поддержку компании Rapidus, которая работает над массовым производством полупроводников 2-нанометрового класса на своем заводе в Хоккайдо.

Кришна заявил, что IBM и Rapidus также совместно проводят исследования и разработки более совершенных чипов в 1-нанометровом диапазоне.