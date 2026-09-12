Huawei доверили организацию внутренних сетей в Саудовской Аравии

Huawei и крупнейшая телекоммуникационная инфраструктурная компания Саудовской Аравии TAWAL подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Huawei представит новые решения для организации внутренних сетей в Саудовской Аравии .

Обе компании будут сотрудничать, используя инновационные модели и технологические решения для развития высококачественной внутренней сети. Новое партнерство на базе IBS направлено на предоставление передовых услуг в крупных, малых и средних помещениях.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

Новое сотрудничество охватит весь процесс, от изучения рынка и участия в тендерах до разработки и внедрения решений.

Тревор Лю, генеральный директор Huawei в Саудовской Аравии, заявил: «Это соглашение о совместном партнерстве в области IBS открывает обеим сторонам новый этап развития и еще больше укрепляет наши стратегические отношения. В то же время, при поддержке научно-исследовательской группы IBS компании Huawei, Huawei продолжает помогать TAWAL наращивать инновационный потенциал и укреплять позиции бренда на рынке IBS в Саудовской Аравии».