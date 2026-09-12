Новейший Kirin 9050 Pro, 2 ТБ памяти, очень яркий экран 6500 нит, Privacy Display и новая конструкция. Huawei Mate XT 2 поступил в продажу в Китае

Huawei Mate XT 2, новый смартфон с тройным складыванием, поступил в продажу в официальном магазине VMall. Покупателям предложили сразу пять конфигураций: 16/256 ГБ за 19 999 юаней, 16/512 ГБ за 21 999 юаней, 16 ГБ/1 ТБ за 23 999 юаней, версию с Privacy Screen и 1 ТБ за 24 999 юаней, а максимальный вариант на 2 ТБ со стилусом оценили в 29 999 юаней.

Huawei отказалась от прежней зигзагообразной конструкции в пользу U-образной схемы. В сложенном состоянии толщина устройства составляет 12,3 мм, а в разложенном — 3,5 мм.

Основной 10,2-дюймовый экран получил разрешение 3K и соотношение сторон 12,8:9, а внешняя 6,5-дюймовая панель способна достигать яркости 6500 нит. Также заявлены обновлённый двухшарнирный механизм, аппаратный Privacy Display, который затемняет боковые области экрана для защиты данных, и поддержка анализа ЭКГ.

В основе Mate XT 2 работает новая однокристальная система Kirin 9050 Pro, разработанная с использованием технологии LogicFolding, а программной платформой стала HarmonyOS 7.

Камерная система включает 50-мегапиксельный основной модуль с сенсором 1/1,28 дюйма и технологией LOFIC RYYB, 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 50-мегапиксельный RYYB-телемодуль с 3,5-кратным оптическим увеличением и сенсор третьего поколения для мультиспектральной съёмки.

Дополнительно Huawei продаёт фотокомплект за 1499 юаней с телеконвертером, обеспечивающим 13,5-кратный зум.