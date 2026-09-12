Доля российских компонентов в базовых станциях «Иртея» с поддержкой 5G не превышает 5%

У нас уже есть лабораторные прототипы платформы 2.0 с компонентами более чем десяти российских поставщиков. В 2027 году планируем перейти к интенсивным испытаниям, чтобы в начале 2028 года запустить производство. С этой платформой рассчитываем довести долю российских компонентов до 30% и выполнить новые требования локализации. Это инженерная программа с разработчиками компонентов, образцами и испытаниями, ее результатом должна стать готовая к работе в сети станция.

Дмитрий Лаконцев