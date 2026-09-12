Доля российских компонентов в базовых станциях «Иртея» с поддержкой 5G не превышает 5%
К 2028 году долю планируют довести до 30%
Глава производителя телеком-оборудования «Иртея» Дмитрий Лаконцев дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал о новых отечественных базовых станциях Single RAN, которые поддерживают стандарты 2G, 4G и 5G.
В частности был дан ответ на вопрос, какова доля отечественных компонентов в базовых станциях на данный момент.
По нашей грубой оценке, сейчас доля отечественных компонентов не превышает 5%. Существенно увеличить эту долю рассчитываем в следующей платформе, над которой уже работаем.
В планах к 2028 году довести долю отечественных компонентов в базовых станциях до 30%.
Базовая станция устроена сложнее конструктора Lego: нельзя просто заменить белый брусочек на зеленый и считать, что все осталось как было. Компоненты работают в составе сложной радио- и вычислительной системы. Замена требует проверки, как изменились ее характеристики, чтобы заново отладить взаимодействие элементов. Поэтому мы закладываем российские компоненты в проект новой платформы и отлаживаем систему целиком.
У нас уже есть лабораторные прототипы платформы 2.0 с компонентами более чем десяти российских поставщиков. В 2027 году планируем перейти к интенсивным испытаниям, чтобы в начале 2028 года запустить производство. С этой платформой рассчитываем довести долю российских компонентов до 30% и выполнить новые требования локализации. Это инженерная программа с разработчиками компонентов, образцами и испытаниями, ее результатом должна стать готовая к работе в сети станция.
11 сентября сети 5G в отдельных городах России одновременно запустили все четыре оператора. В Минцифры при этом заявили, что доступ к 5G на iPhone зависит от решения Apple.
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