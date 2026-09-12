Следующий Starship подняли «палочки для еды» Mechazilla: корабль готовятся ловить после возвращения

На стартовой площадки Pad 2 проводят манипуляции с кораблём, который должен отправиться в Flight 15 вместе с Booster 22

Механические манипуляторы Mechazilla, также известные как «палочки для еды», подняли Starship S42 с транспортировочного стенда на площадке Starbase.

После этого корабль оставили подвешенным в нескольких метрах над поверхностью, а сами манипуляторы несколько раз переместили его вперёд и назад. Судя по всему, специалисты отрабатывают операции, которые будут использоваться после посадки аппарата.

Starship S42 совсем недавно прошёл серию криотестов на полигоне Мэсси, после чего практически сразу был перевезён на стартовую площадку Pad 2. SpaceX ещё предстоит выполнить ряд работ, включая установку шести двигателей Raptor 3, после чего провести огневые испытания.

В рамках Flight 15 корабль должен стартовать вместе с ускорителем Super Heavy Booster 22. После чего Starship должны поймать вышеупомянутыми палочками.

Четырнадцатый испытательный полет Starship ожидается 18 сентября, корабль впервые выйдет на орбиту и дополнит группировку Starlink новыми аппаратами, но посадка снова ожидается в океане.