Почти как новые, но дешевле. Samsung начала продавать восстановленные Galaxy S26 и S26 Ultra

Samsung добавила Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra в программу Certified Re-Newed в Индии, предложив покупателям официально восстановленные флагманы по более низким ценам.

Galaxy S26 с 256 ГБ памяти оценен в 74 799 рупий, версия на 512 ГБ стоит 91 799 рупий. Galaxy S26 Ultra доступен за 118 999 и 135 999 рупий в конфигурациях с 256 и 512 ГБ соответственно. По данным Samsung, восстановленные смартфоны могут продаваться примерно за 85% от первоначальной стоимости, а конкретные версии зависят от наличия.

Перед повторной продажей устройства проходят проверку, очистку, восстановление и тестирование. При необходимости Samsung использует оригинальные комплектующие, устанавливает сертифицированный аккумулятор и полностью удаляет данные предыдущего владельца. Смартфоны также получают актуальную на момент продажи версию программного обеспечения.

Источник изображения: gizmochina // Samsung

Galaxy S26 оснащен 6,3-дюймовым Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц, платформой Exynos 2600, до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, дополнительно установлены 10-мегапиксельный телевик с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Galaxy S26 Ultra получил 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, а также основную камеру на 200 Мп, 50-мегапиксельные перископический и сверхширокоугольный модули и 10-мегапиксельный телевик. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, поддерживаются проводная зарядка мощностью 60 Вт и беспроводная 25-ваттная зарядка.