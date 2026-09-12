Домашний телескоп для серьезной астрофотографии. Представлен Dwarflab Draco

Компания Dwarflab представила Draco — переносной умный телескоп, рассчитанный прежде всего на астрофотографию объектов глубокого космоса. Устройство массой 5,5 кг оснащено 90-мм диафрагмой и встроенной системой автоматического сопровождения.

Телескоп способен делать выдержки продолжительностью до 300 секунд. Чтобы компенсировать вращение поля зрения, CMOS-сенсор физически поворачивается вслед за движением звезд, а дополнительная камера-гид корректирует ошибки наведения в реальном времени. Основание можно наклонить для работы в экваториальном режиме.

Оптическая система Draco выполнена по складной схеме f/3.8 и имеет фокусное расстояние 340 мм. Основная камера получила сенсор формата 1/1,3 дюйма с разрешением 50 Мп. При съемке тусклых галактик и других объектов глубокого космоса применяется объединение пикселей 2×2 с получением 12-мегапиксельных кадров. Эффективный размер пикселя при этом увеличивается до 2,4 мкм, что повышает светосбор и снижает уровень шума. Для ярких объектов Солнечной системы используется полное разрешение 50 Мп. Дополнительная широкоугольная камера имеет эквивалентное фокусное расстояние 23,3 мм.

Draco выпускается в двух версиях: Standard Edition за $1300 (уже распродана) и SHO Edition за $1500. Первая оснащена встроенными H+O-фильтром и ND-фильтром для солнечной съемки, а вторая — S+O-фильтром для получения данных по сере, водороду и кислороду.

Управление осуществляется через приложение с функциями автофокусировки, plate solving и автоматического сложения кадров с коррекцией кадров. Есть ручной Pro Mode и экспорт в FITS и TIFF. Встроенная батарея на 10 000 мА·ч обеспечивает до пяти часов работы, а активное охлаждение сенсора помогает снизить тепловой шум.

Предзаказы уже принимаются, поставки ожидаются примерно через три месяца.