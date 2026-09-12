Исторический орбитальный запуск Starship состоится днём — это первый дневной старт со времён 5-го полёта

SpaceX планирует вывести на орбиту партию спутников Starlink V3, а затем посадить корабль и ускоритель на воду

Четырнадцатый испытательный полет Starship включен в оперативный план запусков Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Стартовое окно откроется 18 сентября в 15:15 мск и продлится два часа. Резервный запуск запланирован на следующий день. Если график сохранится, это станет первым дневным стартом Starship со времени Flight 5.

Начиная с шестого полета запуски проводились ночью по московскому времени, чтобы вход корабля в атмосферу происходил над освещенной стороной Земли. В Flight 14 SpaceX планирует вывести Starship на орбиту и разместить на ней партию спутников Starlink V3. После выполнения основной задачи корабль должен совершить управляемое возвращение и приводниться, предположительно в Тихом океане.

Отдельное внимание будет уделено ускорителю Super Heavy. SpaceX намерена вновь испытать его мягкую посадку на воду — предыдущие две попытки завершились неудачей.

А уже во Flight 15 компания собирается перейти к отработке полноценной схемы многоразового использования обеих ступеней системы с ловлей их при помощи Mechazilla.