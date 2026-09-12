Россия и Индия вместе отправят космический аппарат Viral к Венере

Россия и Индия намерены совместно исследовать атмосферу Венеры с помощью аппарата Viral. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, аппарат создается в рамках двустороннего проекта и будет отправлен на орбиту Венеры для проведения исследований. Активное участие в работе принимает Российская академия наук.

Проект Viral станет одним из направлений расширяющегося космического сотрудничества Москвы и Нью-Дели. Российская сторона не только участвует в создании научного оборудования для исследования Венеры, но и передает индийским партнерам технологии для реализации собственной пилотируемой программы «Гаганьян».

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В частности, Россия помогает Индии при разработке скафандров, кресел для космического корабля и иллюминаторов. Эти технологии должны использоваться в рамках подготовки индийской пилотируемой космической программы, которая предусматривает отправку астронавтов на орбиту.