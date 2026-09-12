Она заменит МКС: Российская орбитальная станция уже через год получит долгосрочную программу экспериментов

Российские ученые уже формируют перечень исследований для новой орбитальной станции, которая должна перейти к самостоятельному полету после 2030 года

Долгосрочная программа научных экспериментов для Российской орбитальной станции (РОС) должна быть сформирована примерно через год. Об этом сообщил директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович.

Сейчас организации подают заявки на проведение исследований, после чего научные комиссии оценивают их значимость, а специалисты РКК «Энергия» проверяют техническую возможность реализации экспериментов на борту станции.

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После технической оценки будет рассмотрена экономическая составляющая проектов. В ИКИ РАН рассчитывают продолжить исследования атмосферы и околоземного пространства, радиационной обстановки, а также наблюдение Земли из космоса. Таким образом, научная программа РОС будет формироваться еще до завершения создания самой станции.

Согласно текущим планам, в 2028 году узловой модуль «Причал» российского сегмента МКС предполагается затопить, после чего на его месте разместят новый универсальный узловой модуль РОС. Затем к станции отправится научно-энергетический модуль. В 2030 году два новых модуля вместе с лабораторным модулем «Наука» должны перейти в самостоятельный полет. Полностью развернуть национальную орбитальную станцию планируется к 2034 году.