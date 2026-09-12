Тим Кук снялся в рекламе Samsung Galaxy Z Fold 8

Но этот Тим Кук не имеет к Apple никакого отношения

Samsung отреагировала на выход первого складного iPhone — iPhone Duo — новой рекламой Galaxy Z Fold 8, в которой снялся… Тим Кук. Правда, к руководству Apple он не имеет никакого отношения: это агент по недвижимости из Новой Зеландии, тезка главы Apple.

Рекламную кампанию запустило новозеландское подразделение Samsung. В коротком ролике зрителям сообщают: «У Тима Кука анонс. И впервые он о Galaxy», после чего герой получает новый Galaxy Z Fold 8.

«Другой» Тим Кук работает агентом по недвижимости в компании Harcourts в городе Палмерстон-Норт. Samsung использовала совпадение имени для очередного рекламного выпада в сторону Apple.

В Samsung особенно подчеркивают, что занимаются складными устройствами значительно дольше конкурента. Первый Galaxy Fold появился еще в 2019 году, поэтому нынешняя реклама построена не столько на сравнении характеристик, сколько на многолетнем опыте компании в этой категории.

Galaxy Z Fold 8 вышел в июле. Смартфон получил внешний экран диагональю 5,5 дюйма и складной внутренний дисплей на 7,6 дюйма. Масса устройства составляет 201 г — Samsung называет его самым легким представителем семейства Fold.

Для сравнения, iPhone Duo также оснащен внутренним 7,6-дюймовым экраном, но весит 254 г. Оба смартфона используют «книжную» конструкцию и являются прямыми конкурентами.