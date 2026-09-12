Samsung Galaxy A08 вышел в продажу: 6000 мАч, 50 Мп, IP64 — за 170 долларов

Samsung Galaxy A08 появился в продаже в ОАЭ ещё до официальной премьеры. Один из местных интернет-магазинов выставил смартфон за 625 дирхамов — $170 за версию 4/64 ГБ.

Galaxy A08 оснащен 6,7-дюймовым экраном с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, основная — с датчиками разрешением 50 и 2 Мп.

Главным отличием от Galaxy A07 стал аккумулятор — емкость увеличилась на 20%, до 6000 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 25 Вт.

Магазин указывает неназванный восьмиядерный процессор с максимальной частотой 2,2 ГГц (ранее Galaxy A08 появился в базе Google Play Console, где в качестве аппаратной платформы была указана SoC MediaTek Helio G99).

Толщина корпуса составляет 8 мм. Смартфон получил защиту IP64 от пыли и воды. Также есть поддержка двух карт SIM.