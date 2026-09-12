Возможно, это будет первый смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с экраном без вырезов. Анонсирован Red Magic 12

RedMagic раскрыла ключевую особенность будущего флагмана Red Magic 12. Цзян Чао, главный менеджер Red Magic Gaming Phones, в соцсети Weibo сообщил, что новинка получит подэкранную фронтальную камеру девятого поколения: то есть экран по-прежнему не будет иметь никаких вырезов. По словам Цзяна Чао, Red Magic 12 станет первым смартфоном с этой версией технологии.

Red Magic развивает подэкранные камеры около пяти лет и за это время создала уже восемь поколений UDC. Главная задача инженеров — сделать область над объективом визуально неотличимой от остального экрана, сохранив при этом достаточную прозрачность панели для качественной съемки.

Именно это остается главным компромиссом технологии. Чем плотнее OLED-панель скрывает камеру, тем меньше света попадает на сенсор. Если же сделать участок экрана более прозрачным, на нем становятся заметнее пиксельная структура и другие визуальные артефакты. Подэкранная камера уже несколько лет остается одной из отличительных особенностей смартфонов Red Magic.

У нынешних Red Magic 11 Pro и 11 Pro+ под экраном установлена 16-мегапиксельная камера. Смартфоны оснащены 6,85-дюймовыми дисплеями AMOLED BOE X10 с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, в основе аппаратной платформы — SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Остальные характеристики Red Magic 12 пока не раскрыты. Но почти наверняка смартфон получит новую флагманскую однокристальную систему Qualcomm — предварительно известную как Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.