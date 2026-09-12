SpaceX попыталась ограничить «безлимитный» Starlink, но пользователи подняли шум —пришлось отступить

SpaceX отменила ограничение скорости Starlink для домашних пользователей с особенно высоким расходом трафика. Решение последовало после многочисленных жалоб абонентов, которым скорость спутникового интернета снижали примерно до 10 Мбит/с, несмотря на заявленный безлимитный трафик.

Ограничение появилось без публичного объявления. По сообщениям пользователей, оно могло срабатывать после загрузки около 5 ТБ данных за месяц или 500 ГБ за сутки. Некоторые абоненты, которые месяцами активно использовали Starlink без каких-либо проблем, внезапно получили уведомления о нарушении условий обслуживания, после чего скорость соединения резко снижалась.

Для части клиентов это фактически делало интернет непригодным даже для обычного веб-серфинга. Жалобы быстро распространились среди пользователей Starlink, в том числе на форуме Reddit.

Затем ситуация начала меняться. Некоторые абоненты сообщили, что после обращения в техническую поддержку SpaceX им вернули прежнюю скорость. Позднее ограничения начали снимать и с других пользователей. При этом компания официально не называла конкретные пороги, поэтому значения в 5 ТБ в месяц и 500 ГБ в сутки основаны исключительно на наблюдениях клиентов.

Это не первая попытка SpaceX ограничить нагрузку на Starlink с помощью политики использования трафика. В 2022 году компания планировала ввести для домашних абонентов лимит в 1 ТБ высокоскоростного трафика в месяц. Запуск правил несколько раз переносили, а в мае 2023 года от этой идеи отказались, сохранив безлимитный трафик для тарифа Standard.

Позднее ограничения появились в более дорогом тарифе Priority: после исчерпания включенного объема скорость могла снижаться до 1 Мбит/с. Это также вызвало недовольство части пользователей.